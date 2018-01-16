Политолог: США грубо передернули факты, чтобы очернить Азербайджан

2018-01-16 11:44 | www.oxu.az | 6

Недавно Госдеп США предостерег граждан США от туристических поездок в Азербайджан, обосновывая это высоким уровнем террористической угрозы в этой стране. Данное заявление Госдепа не осталось незамеченным не только в азербайджанском обществе, но и в экспертных кругах. Не осталось это незамеченным и в России. Так, пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что США не имеют представления о реалиях Азербайджана и Баку. О том, насколько заявление Госдепа объективно, и как оно будет влиять на отношения Азербайджана и США, рассказал Oxu.Az политолог Тофиг Аббасов.

- Госдеп США попросил туристов своей страны быть осторожными при поездке в Азербайджан. Как вы оцениваете данное заявление Госдепа?

- Госдеп не в первый раз выносит столь вопиющие заключения и выводы, оценивая положение в других странах. Данная оценка политически мотивированная, и связано это с тем, что Вашингтон откровенно не переносит политические элиты тех стран, которые убежденно и настойчиво отстаивают свои видения, следуют собственным приоритетам, наконец, умеют говорить «нет» внешним силам в продвижении их интересов.

Когда взгляды Америки не совпадают с подходами других государств вне зависимости от того, на каком уровне находятся взаимоотношения, Госдеп, Сенат и другие институты делают все возможное, чтобы теснить, скажу так, непокорных, преподать им урок. Потому взгляды США зачастую идут вразрез с целями других государств и народов, в ареале которых Вашингтон намеревается осуществлять так называемые демократические нововведения. Он не желает считаться с тем, что президенты, правительства, парламенты, внешнеполитические ведомства, общественные и иные институты других государств - это такие же легитимные структуры, как их американские аналоги, и выбраны они для того, чтобы обеспечивать права и обязанности своих сограждан, а также отстаивать их интересы, защищать безопасность.

Казалось бы, это не такая уж сложная и многоступенчатая истина, чтобы не уметь ее осознать, принять и подойти уважительно. Однако, как видим из сложившейся обстановки по части оценки безопасности в Южном Кавказе, американцы в очередной раз грубо передернули очевидные факты, чтобы очернить Азербайджан, нанести урон по его имиджу. Однако такие попытки тщетны, и ни Америка, ни Армения, ни другие недоброжелатели не дождутся ухудшения положения в Азербайджане, где, как видно, они бы очень хотели увидеть обстановку хаоса.

- Чем обосновано данное заявление Госдепа США? Насколько опасно посещать Азербайджан?

- В том и дело, что вывод американского МИДа в докладе никак не обоснован. Это высосанное из пальца заключение, мол, в Азербайджан, ввиду наличия больших рисков, не имеет смысла ехать. Однако надо понимать, что Вашингтон принялся мстить многим странам, которые не поддержали инициативу Трампа с переносом посольства США в Кудс.

Более того, многие мусульманские государства по призыву Анкары срочно собрались на экстренное совещание ОИС, чтобы осудить США и предотвратить разрушительные действия и в без того в хрупкой ближневосточной композиции. Оценка Госдепа предвзята и абсолютно не соответствует действительности. Таким дешевым способом США наказывают Азербайджан за его волю в отстаивании национального суверенитета.

- Можно ли охарактеризовать данное заявление как ухудшение отношений между Вашингтоном и Баку?

- Думаю, что нет. Такой шаг - это попытка оказать тактический прессинг. Цель - постараться сделать Азербайджан более сговорчивым в решении региональных проблем, вбить клинья в его отношения со странами, с которыми у американцев в силу той или иной причины отношения не сложились.

Однако американская элита должна иметь в виду, что Азербайджан превратился в страну, без участия которого в региональных программах попросту ничего не получается. Холодком от такого рода эксцессов отдает, но сказать, что связи могут прерваться, может наступить какой-то страшный форс-мажор, не имеет смысла. Полагаю, что в определенном смысле есть резон говорить о падении тонуса двусторонних отношений, но не более того. США как были, так и останутся партнерами Азербайджана.