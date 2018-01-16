Узбекская авиакомпания открывает рейс в Барселону

2018-01-16 11:26 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» продолжает расширять географию полётов.

С 24 мая 2018 года открывается новый регулярный рейс в Испанию по маршруту Ташкент-Барселона-Ташкент. Рейсы по данному направлению будут выполняться еженедельно по четвергам на комфортабельных самолётах Boeing.

Расписание полётов: Рейс HY-259. Вылет из Ташкента – в 03:10, прилет в Барселону – в 08:05.

Рейс HY-260. Вылет из Барселоны – в 09:45, прилет в Ташкент – в 19:50.

По итогам работы за первое полугодие 2017 года Национальная авиакомпания перевезла 1 227 тысяч пассажиров, что обеспечило рост в 4,3 процента к соответствующему периоду 2016 года. По направлениям дальнего зарубежья рост составил 111,3 процента, по направлениям ближнего зарубежья – 109,8 процента, на республиканских направлениях наблюдалось снижение на 17 процентов.

Самолетами национального авиаперевозчика в первой половине прошлого года выполнено 11 160 рейсов, что на 489 рейсов больше, чем за первую половину 2016 года. Средняя занятость пассажирских кресел за отчетный период составила 75,91 процента, коммерческая загрузка – 55,71 процента.