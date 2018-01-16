Проходит церемония прощания с народным артистом Чингизом Садыховым

2018-01-16 12:02 | www.apa.az | 6

В мечети Тезе Пир проходит церемония прощания с народным артистом, пианистом Чингизом Садыховым.



Как сообщает АПА, в церемонии принимают участие деятели культуры, члены семьи и близкие Ч.Садыхова.

Церемония завершится в 14.00.

Народный артист будет похоронен во II Алее почетного захоронения.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средне-специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. Позже обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова на факультете фортепиано и закончил Московскую государственную аспирантуру.

Известный музыкант был солистом Азербайджанской Государственной филармонии, работал с Рашидом Бейбутовым. Аккомпанировал Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, сестрам Фидан и Хураман Гасымовым и многим другим вокалистам. Был директором 16-й музыкальной школы г. Баку (1971-1981 гг.). С 1991 по 1994 год - профессор Бакинской музыкальной академии. В 1959 году был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1987 году – Народного артиста Азербайджанской ССР. В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.



В 1994 году Чингиз Садыхов переехал в США и проживал в городе Сан-Франциско. В последнее время он жил в городе Сан-Хосе, где скончался 30 декабря 2017 года.