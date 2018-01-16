Главный педиатр: Корь одна из самых страшных болезней – ВИДЕО

2018-01-16 11:56 | www.oxu.az | 7

Вспышки кори в странах Европы ставит Азербайджан под угрозу. Корь очень быстро распространяется, наиболее подвержены ей дети.

Главный педиатр республики, директор Научно-исследовательского института им. К.Фараджевой Насиб Гулиев рассказал Oxu.Az об опасностях кори.

Главный педиатр считает корь опасной болезнью:

«Из 100 заразившихся могут умереть 8 человек».

Н.Гулиев заявил, что специального лечения кори не существует, имеется лишь специфическая профилактика, состоящая из вакцинации:

«Человеку делают две прививки, после чего организм обретает иммунитет против этой болезни. Заразиться может каждый непривитый человек».

Главный педиатр также назвал симптомы болезни.

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Эльвин Ахмедов, Эхтирам Джаби

