Главный педиатр: Корь одна из самых страшных болезней – ВИДЕО

2018-01-16 11:56 | www.oxu.az | 7
Вспышки кори в странах Европы ставит Азербайджан под угрозу. Корь очень быстро распространяется, наиболее подвержены ей дети.
Главный педиатр республики, директор Научно-исследовательского института им. К.Фараджевой Насиб Гулиев рассказал Oxu.Az об опасностях кори.
Главный педиатр считает корь опасной болезнью:
«Из 100 заразившихся могут умереть 8 человек».
Н.Гулиев заявил, что специального лечения кори не существует, имеется лишь специфическая профилактика, состоящая из вакцинации:
«Человеку делают две прививки, после чего организм обретает иммунитет против этой болезни. Заразиться может каждый непривитый человек».
Главный педиатр также назвал симптомы болезни.
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