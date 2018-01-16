Глава Туркменистана выразил соболезнования в связи с аварией иранского танкера

2018-01-16 11:40 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов направил глубокие соболезнования президенту Ирана Хасану Рухани в связи с произошедшей в Восточно-Китайском море аварией иранского нефтяного танкера, повлекшей за собой многочисленные человеческие жертвы.

В послании переданы слова глубокого сопереживания и поддержки родным и близким погибших.

Иранский танкер на днях столкнулся с сухогрузом у китайского побережья. После инцидента танкер загорелся, впоследствии на его борту произошел взрыв. В результате чего погибли все члены экипажа нефтеналивного судна - 32 человека.