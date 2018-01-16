В МИД Ирана прокомментировали план США по «силам безопасности» в Сирии

2018-01-16 12:09 | www.apa.az | 6

Планы США о создании «сил безопасности границы» в Сирии приведет к усугублению кризиса в стране.

Как сообщает АПА со ссылкой на «РИА Новости», об этом заявил представитель министерства иностранных дел Ирана Бахрам Касеми.

«Заявление об организации новых пограничных сил безопасности США в Сирии является открытым вмешательством во внутренние дела этой страны и причиной усиления кризиса», - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

Отметим, коалиция во главе с США по борьбе с террористической группировкой ИГ готовит в Сирии «силы пограничной безопасности» для охраны подконтрольной ей зоны, численность сил составит 30 тысяч человек. Сообщалось, что коалиция работает совместно с Сирийскими демократическими силами (СДС) над созданием и обучением новых сирийских сил безопасности границы (СБГ). В настоящее время проходят подготовку примерно 230 человек.