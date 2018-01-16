В SOCAR прокомментировали информацию о Palmali

2018-01-16 12:10 | www.oxu.az | 7

SOCAR не конфисковывала суда Мубариза Мансимова или Группы компаний Palmali, не принимала никаких подобных мер против них.

Как передает Oxu.Az, об этом АПА сказал представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов, комментируя распространившуюся информацию о конфискации SOCAR 14 судов, принадлежащих Группе компаний Palmali.

Что касается запрета для судов компаний Palmali заходить в порты, И.Ахмедов сказал, что этот вопрос относится к полномочиям определенных структур:

«SOCAR не обладает никакой информацией по этому поводу».

Отметим, что вчера некоторые турецкие СМИ писали о запрете SOCAR для судов компании Palmali заходить в порты. Сообщалось, что SOCAR конфисковала 14 судов судоходной компании из-за долгов. SOCAR якобы желает перевести эти суда на свой баланс и создать собственную судоходную компанию.