Снижены проценты по кредитам в инвалюте

2018-01-16 12:15 | www.oxu.az | 6

Обнародованы средние процентные ставки по депозитам, привлеченным коммерческими банками в прошлом году.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Центробанк, средняя ставка по депозитам в национальной валюте составила 10,30%, по депозитам в инвалюте - 3,05%.

В декабре прошлого года по сравнению с ноябрем банки снизили проценты по вкладам. В декабре вклады в манатах привлекались под 10,33%, в инвалюте – под 3,33% годовых.

По сравнению с началом года предлагаемые банками проценты по манатным вкладам выросли на 3,94 пункта, по иностранной валюте – снизились на 1,63 пункта.

Л.А.

