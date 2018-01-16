Сирия – поле битвы между США и Турцией

2018-01-16 11:51 | www.trend.az | 6

Руфиз Хафизоглу

Турция не скрывает намерения начать военные операции в сирийском городе Африн против отрядов PYD и YPG, которые активно вооружаются США. Причиной этого является обеспечение безопасности страны.

Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган ранее заявил, что начало военных операций в Африне является вопросом времени.

Вопрос начала новых военных операций в Сирии неоднозначно воспринимается в Турции. Оппозиционная Народно-республиканская партия (CHP) призывает правительство страны воздержаться от ожидаемых операций в Африне. Оппозиция объясняет это тем, что военные операции в Африне против террористических организаций PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло РПК) могут обострить ситуацию внутри Турции, так как это может повлечь активизацию деятельности террористической РПК (Рабочая партия Курдистана).

Почти 90 процентов сирийско-турецкой границы контролируется отрядами PYD и YPG, и лишь малая часть находится под контролем Свободной сирийской армии (ССА). Она была освобождена от террористов «Исламского государства» (ИГ) в рамках операции «Щит Евфрата» в августе 2016 года.

Возникает вопрос: почему Турция намерена начать военные операции именно у западных границ? Во-первых, именно из Африна турецкие провинции Хатай и Килис периодически подвергаются ракетному обстрелу. В целом за последний год территория Турции была обстреляна из Африна более 10 раз. Во-вторых, Африн изолирован от других территорий Сирии, которые находятся под контролем PYD и YPG. На юге Африна находятся правительственные войска Сирии, на юго-западе и северо-востоке - силы оппозиционной ССА.Такой расклад сил и изоляция Африна делают этот город более уязвимым.

Вооружение отрядов PYD и YPG со стороны США, несомненно, может привести к расколу в Сирии, и это вредит интересам не только сирийского правительства, но и России, Турции и Ирана.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что планы США по помощи созданию зон пограничной безопасности в Сирии говорят о том, что Вашингтон не хочет сохранения целостности этой страны.

Возникает вопрос, будут ли Иран и Россия поддерживать Турцию в военных операциях в Африне?

Несмотря на то, что раскол Сирии не в интересах Ирана и России, Москва и Тегеран не окажут Анкаре военную поддержку в Африне. Ливанская "Хезболлах", которая ранее активно поддерживала сирийскую армию против оппозиции и террористов ИГ, тоже не откроет сейчас новый фронт против PYD и YPG. Это говорит о том, что единственным союзником Турции против PYD и YPG, как и ранее, будет ССА.

Не исключается, что военные операции в Африне начнутся с трех направлений - в первую очередь с территории Турции, а также с северо-востока и юга-запада Сирии, где находятся силы ССА. Военные эксперты Турции также не исключают, что в случае успешных военных операций в Африне власти Сирии могут открыть коридор для отступления отрядов PYD и YPG на восток страны.

Сроки начала ожидаемых военных операций в Африне пока неизвестны, но в Турции более чем уверены, что Африн станет полем битвы между США и Турцией.



Руфиз Хафизоглу, глава Арабской службы новостей Trend

Твиттер: @rhafizoglu

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