Минэнерго Азербайджана отчиталось по "дорожной карте по развитию коммунальных услуг"

2018-01-16 11:53 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Рабочая группа министерства энергетики Азербайджана по реализации "Стратегической дорожной картой по развитию коммунальных услуг" подготовила и представила отчет о проделанной в 2017 году работе, говорится в сообщении ведомства, распространенном во вторник.

Согласно сообщению, состоялось очередное заседание рабочей группы, созданной для реализации плана мероприятий, предусмотренных "Стратегической дорожной картой по развитию коммунальных услуг (электричество, отопление, вода и газ)", координатором по которой выступает минэнерго.

"В ходе заседания было отмечено, что ведомство выступало главным исполнителем по восьми мероприятиям, которые планировалось завершить в 2017 году. Так, процесс прогнозирования внутренней потребности в электроэнергии и оценки потенциала альтернативной и возобновляемой энергии был завершен совместно с соответствующими структурами. Были разработаны технико-экономические обоснования для определения приоритетов в области источников энергии. Создана рабочая группа по мероприятиям, которые будут реализованы по экспорту в соответствии с приоритетным направлением под названием "Рассмотрение возможности экспорта чистой электроэнергии в краткосрочной перспективе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что была разработана и представлена соответствующим органам методика применения основных показателей качества передачи электроэнергии.