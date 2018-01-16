SOCAR прокомментировала информацию о конфискации судов Palmali

2018-01-16 12:21 | www.apa.az | 6

SOCAR не конфисковывала суда Мубариза Мансимова или группы компаний Palmali, не предпринимала никаких подобных мер против них.

Об этом в ответ на запрос АПА-Экономикс сказал представитель SOCAR по связям с общественностью Ибрагим Ахмедов, комментируя распространившуюся в СМИ информацию о конфискации SOCAR 14-ти судов, принадлежащих группе компаний Palmali.

Что касается запрета для судов компаний Palmali заходить в порты, то И.Ахмедов сказал, что этот вопрос относится к полномочиям определенных структур: «SOCAR не обладает никакой информацией по этому поводу».

Отметим, вчера некоторые турецкие СМИ написали о том, что SOCAR запретила судам компании Palmali заходить в порты. Сообщалось, что SOCAR конфисковала 14 судов судоходной компании из-за долгов. SOCAR якобы желает перевести эти суда на свой баланс и создать собственную судоходную компанию.