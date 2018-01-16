Удобный способ оплаты штрафов

2018-01-16 12:23 | www.oxu.az | 6

Платежные терминалы ExpressPay предоставляют пешеходам и водителям возможность удобной и оперативной оплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения. Посредством более 600 платежных терминалов ExpressPay, установленных во многих торгово-развлекательных центрах, супермаркетах и магазинах, автозаправочных станциях вы можете быстро и удобно осуществлять оплаты в любое время суток. Платежи и операции, осуществляемые посредством платежных терминалов ExpressPay моментально претворяются в жизнь, и клиентам предоставляется квитанция об оплате.

В настоящее время ExpressPay является самой обширной сетью платежных терминалов, предлагаемой банком и позволяющей осуществлять различные виды государственных платежей благодаря подключению к Правительственному платежному порталу, созданному Центральным банком Азербайджанской Республики. Клиенты могут осуществлять оплату государственных пошлин, ипотечных платежей, налогов и т.д. В целом, посредством платежных терминалов ExpressPay возможно совершать около 120 видов оплат по государственным услугам.

Кроме того, платежные терминалы ExpressPay предоставляют возможность осуществлять оплаты Expressbank, других банков и небанковских кредитных организаций, страховых компаний, операторов мобильной связи, коммунальные платежи и платежи телефонной связи (Азтелеком), кабельного телевидения, интернет-провайдеров, а также онлайн-игр, социальных сетей и других услуг.

Для получения более подробной информации об услугах Банка и терминалов ExpressPay вы можете обратиться в Информационный Центр 132, воспользоваться веб-сайтом www.expressbank.az или же связаться с нами посредством социальной сети Facebook www.facebook.com/Expressbank.