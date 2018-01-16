Школа Европа-Азербайджан провела просветительское мероприятие для детей

2018-01-16 12:28 | www.apa.az | 6

Сеть книжных магазинов «Libraff» и Школа Европа-Азербайджан (EAS) провели совместное просветительское и развлекательное мероприятие для детей.

Как сообщили АПА в Школе Европа-Азербайджан, цель проведения мероприятия – наградить учащихся, добившихся отличных результатов в учебном процессе, для поощрения чтения, в частности чтения на родном языке.

Кроме того, состоялся «день автографа» известного детского писателя Рейхан Юсифгызы.

Директор Школы Европа-Азербайджан Гарри Грипп поприветствовал учеников и родителей, рассказал о важности отличного знания родного языка учениками. После от издательского дома TEAS Press ученикам были подарены книги «Mimi», «Köhlən at» и «Qrin Qeyblz malikanəsinin qızı Anni» от имени торговой марки «3 alma».

Р.Юсифгызы рассказала детям о своей книге, в которой персонаж «Mimi» олицетворяет высокие технологии и о его беспрецедентном служении развитию современного общества. Писатель подписала подаренные книги. Далее иллюстратор книги Сабина Везирова рассказала маленьким гостям о том, как она создавала героя «Mimi».

В этой книге Р. Юсифгызы рассказывается о дружбе проживающей в доме профессора школьницы 2 класса Айлин с необычной мышкой по имени «Мими». Прототипом профессора стал известный ученый Лютфи Заде. Профессор проводит операцию над игрушечной мышкой и помещает в ее голову искусственный мозг. «Мими» говорит как человек, двигается, знает математику. Она помогает Айлин по математике, слушает вместе с ней музыку и танцует.

Отметим, Р.Юсифгызы (Шихлинская) – азербайджанская писательница, член Союза писателей, автор научно-популярных и фантастических повестей для детей, педагог, доктор философии по математике, доцент. В школах и домах книги периодически проводит встречи с читателями, пишет сценарии для школьных спектаклей. Очень любит цифры и математические задачи. По словам писательницы, в детстве у нее была игрушечная мышка по имени «Мими». Писательница уверена, что в эпоху развития высоких технологий игрушки уже будут разговаривать с детьми. Она хочет, чтобы «Мими» полюбили все дети. Самая большая мечта же, чтобы про мышку сняли мультфильм.