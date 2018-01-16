В ДТП в Ереване погиб сын замначальника Генштаба ВС Армении

2018-01-16 12:45 | www.apa.az | 6

Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства трагического ДТП в Ереване, унесшего жизнь одного человека.

Как сообщает АПА со ссылкой на news.am, ранним утром 16 января на столичном проспекте Мясникяна автомобиль «Kia Sorento» вылетел с проезжей части и упал в реку Гетар. Водитель машины Р.Галстян скончался. Пассажир А.Тер-Григорян госпитализирован.

Погибший – сын заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Степана Галстяна, Роберт Галстян.