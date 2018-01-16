Угроза возле Бакинской телебашни разрастается

2018-01-16 12:30 | www.oxu.az | 5

Обнародована последняя ситуация на оползневом участке рядом с Бакинской телебашней.

Как передает Oxu.Az, руководитель экспедиции по геологическому планированию Национальной службы геологической разведки МЭПР Азиз Гаралов сообщил АПА, что оползневая зона возле телебашни активизировалась.

По его словам, и в слоях земли, и в опорной стене расширились трещины.

«Вдоль всех опорных стен образовались трещины размером 15-20 см. В слоях земли есть такие места, где ширина трещин достигает 1 метра, глубина – 6-7 метров. В настоящий момент ведется наблюдение за развитием процесса», - отметил руководитель экспедиции.

Отметим, что оползневая зона «Телебашня» находится в 200-250 метрах юго-восточнее самой телебашни. Причиной оползня стали атмосферные осадки и то, что склон при ведении строительных работ был разрезан вертикально.