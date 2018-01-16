В Туркменистане создана рабочая комиссия по газопроводному проекту ТАПИ

2018-01-16 12:04 | www.trend.az | 6

АШХАБАД /Trend/ - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов подписал постановление о создании рабочей комиссии по координации реализации проекта газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия (ТАПИ), сообщает во вторник государственное агентство «Туркмен довлет хабарлары».

Документ принят в целях повышения эффективности осуществления проектов газопровода ТАПИ, а также транспортных коридоров и энергомостов по маршруту Туркменистан-Афганистан-Пакистан, координации соответствующих работ.

Строительство туркменского участка газопровода ТАПИ началось в декабре 2015 года. Проектная мощность ТАПИ - до 33 миллиардов кубометров газа в год. Практическую работу над проектом на территории Афганистана планируется начать во второй половине февраля 2018 года.

Трубопровод намечено провести вдоль шоссе Кандагар-Герат в западном Афганистане, а затем через Кветту и Мултан в Пакистане. Конечным пунктом назначения станет индийский город Фазилка.