Брюссель пообещал выделить Армении 200 млн евро на закрытие Мецаморской АЭС

2018-01-16 12:07 | www.trend.az | 6

Европейский союз пообещал выделить Армении 200 миллионов евро на закрытие Мецаморской АЭС, пишет во вторник Независимая газета.

Как отмечает газета, Брюссель также предложил заменить ее альтернативными возможностями, развивая зеленую энергетику, которую в Армении продолжительное время продвигают американцы и европейцы.

Мецаморская АЭС начала строиться в 1970 году. После разрушительного землетрясения 1988 года в Спитаке она была закрыта, однако в 1995 году, несмотря на международные протесты, работа атомной электростанции была возобновлена, более того, запущен второй реактор.