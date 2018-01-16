На территории Азербайджана осадков не ожидается, погодные условия вызовут беспокойство у метеочувствительных людей

2018-01-16 12:52 | www.apa.az | 6

17 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, ветер южный, временами порывистый.

Как сообщили АПА в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем 5-7°, в Баку ночью 1-3°, днем 5-7°.

Атмосферное давление снизится до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность составит ночью 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается, однако в некоторых северных и восточных районах возможны дожди, в горных и предгорных районах пойдет снег. Местами будет туман, ветер восточный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -2-3°, днем 5-18, в горах ночью 7-12° мороза, днем 0°- 5° мороза.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, погодные условия 17-19 января характерны для зимнего сезона, однако снижение атмосферного давления и порывистый ветер гилавар могут вызвать беспокойство у метеочувствительных людей.