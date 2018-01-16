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Полиция: Водитель поджег себя, чтобы избежать ответственности

2018-01-16 12:44 | www.oxu.az | 6

В Государственной дорожной полиции прокомментировали информацию о том, что в Агдашском районе водитель поджег себя после задержания сотрудниками ГДП.

Как сообщил Oxu.Az глава пресс-службы структуры, полковник полиции Кямран Алиев, Гасанага Сохбатов 1983 г.р. был задержан за то, что регистрационный знак на его автомобиле ВАЗ-2105 был плохо виден. 

В результате проверки также выяснилось, что суд отобрал водительские права у Г.Сохбатова, а на автомобиль наложил арест:  

«Чтобы избежать ответственности, или по другой причине, он, не предъявив никаких документов, достал из багажника бутылку с бензином и поджег себя. Сотрудники дорожно-патрульной службы сразу же погасили пламя и доставили водители в больницу».

К.Алиев отметил, что сотрудники государственной дорожной полиции действовали в рамках закона:

«Сотрудники дорожно-патрульной службы задержали водителя за нарушение закона, а то, что он так поступил, связано с его психологическими проблемами. Сотрудники правоохранительных органов не могли знать, что нарушитель так поступит».

К.Алиев также добавил, что Г.Сохбатов ранее был дважды судим за употребление наркотиков.

Эльвин Ахмедов

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