В Бельгии нашли тела двух погибших при обрушении домов из-за взрыва газа (Обновлено)

2018-01-16 12:20 | www.trend.az | 6

Обнаружены тела двух погибших при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Найдены тела двух погибших", — сказал собеседник агентства.

11:51 (GMT+4) Четырнадцать человек ранены при обрушении трех жилых домов после взрыва бытового газа в бельгийском Антверпене, один из пострадавших находится в критическом состоянии, ранения еще пятерых оцениваются как тяжелые, сообщили РИА Новости в центральном комиссариате города.

"Под завалами могут оставаться еще два человека. Ведется их поиск", — сказал собеседник агентства.