В Германии автобус со школьниками въехал в стену жилого дома

2018-01-16 13:19 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, официальный представитель полиции Маннхайма Давид Фаулхабер в эфире телеканала N24 заявил, что в результате аварии пострадали 48 человек, в том числе 43 ребенка, десять находятся в тяжелом состоянии.

По словам Фаулхабера, речь идет о рейсовом автобусе, который, однако, утром вез многих школьников из окрестных общин в Эберхарт. Водитель получил легкие травмы.

Инцидент произошел после семи утра на улице Одельвальдштрассе. Автобус по неизвестной причине съехал с полосы, не тормозя, протаранил несколько автомобилей и врезался в стену дома.

На месте работают полиция, пожарные и скорая. Дорога полностью перекрыта.