В Карабахе убит оккупант

2018-01-16 12:57 | www.oxu.az | 6

На линии соприкосновения войск в оккупированном Нагорном Карабахе убит армянский военнослужащий.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно информации, сегодня около 01:15 на боевой позиции одного из армянских оккупационных воинских подразделений, дислоцированного в Нагорном Карабахе в северном направлении, при невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил 20-летний военнослужащий Арутюн Хачатрян.

В целях выяснения причин случившегося проводится расследование.

C.Б.

