Метеозависимым людям следует быть осторожнее

2018-01-16 13:05 | www.oxu.az | 6

В Баку и на Абшеронском полуострове 17 января ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Подует переменчивый южный ветер.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 0-3, днем 5-7, в Баку ночью 1-3, днем 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление понизится с 769 до 762 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем 55-60%.

В районах Азербайджана 17 января в основном осадков не ожидается, однако ночью и утром в некоторых горных районах возможны осадки, снег, местами туман, подует переменчивый восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит от 2 мороза до 3 градусов тепла, днем 5-8 градусов тепла, в горах ночью 7-12 градусов мороза, днем 0-5 градусов тепла.

Согласно медико-метеорологическому прогнозу, погодные условия 17-19 января характерны зимнему сезону, однако снижение атмосферного давления и порывистый ветер гилавар могут вызвать беспокойство у метеозависимых людей.

Э.А.

