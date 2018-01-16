Директор-взяточник уволен с работы

2018-01-16 13:08 | www.oxu.az | 6

Директор средней школы №2 в селе Алар Джалилабадского района Лятиф Сейфуллаев отстранен от занимаемой должности.

Как сказали Oxu.Az в Отделе образования Джалилабадского района, Лятиф Сейфуллаев Мазахим оглы, временно исполнявший обязанности директора полной средней школы №2 Джалилабадского района, приказом от 15 января 2018 года был отстранен от временного исполнения своих обязанностей.

Напомним, что недавно распространилась аудиозапись, доказывающая факт вымогательства Л.Сейфуллаевым взятки у одного из учителей. Директор оскорбил преподавателя школы Азада Дадашова за отказ дать взятку в 50 манатов, а на заседании педсовета призвал других учителей написать жалобу на А.Дадашова.

Э.А.

