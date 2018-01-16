Cын замначальника Генштаба ВС Армении погиб в ДТП

2018-01-16 13:22 | www.oxu.az | 7

Следственный комитет Армении выясняет обстоятельства трагического ДТП в Ереване, унесшего жизнь одного человека.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на news.am, ранним утром 16 января на столичном проспекте Мясникяна автомобиль «Kia Sorento» вылетел с проезжей части и упал в реку Гетар. Водитель машины Р.Галстян скончался. Пассажир А.Тер-Григорян госпитализирован.

Погибший – сын заместителя начальника Генштаба ВС Армении генерал-лейтенанта Степана Галстяна Роберт Галстян.