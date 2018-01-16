Террористы раздавили сирийских солдат - ВИДЕО

2018-01-16 13:40 | www.oxu.az | 6

В сети появилось видео, на котором запечатлено, как боевики на бронеавтомобиле пытаются задавить сирийских военных в провинции Идлиб.

Как передает Oxu.Az, ролик публикует Telegram-канал Directorate 4, занимающийся мониторингом деятельности террористов.

По данным канала, атаку на позиции сирийских правительственных войск организовали боевики из группировки «Джейш Идлиб Хур» на бронетранспортере Panthera F9, который был поставлен им через территорию Турции.

На кадрах видно, как БТР террористов пытается сбить бегущих перед ним военных. Те в ответ открывают по машине стрельбу.

11 января сообщалось, что несколько исламистских группировок, в том числе «Джейш Идлиб Хур», начали наступление на позиции сирийских правительственных войск в Идлибе, пока основные силы сирийской армии были заняты в наступлении на авиабазу Абу Духур. Боевикам удалось отбить более дюжины населенных пунктов на юге провинции, однако позже правительственные войска снова отвоевали часть из них.

Э.А.

