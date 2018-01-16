Турция не должна замедлять ход военной операции на севере Сирии – лидер оппозиции

2018-01-16 13:06 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Турция не должна замедлять ход военной операции проводимой в отношении террористов PYD и YPG в расположенном на севере Сирии городе Африн, сказал лидер турецкой оппозиционной Партии националистического движения (MHP) Девлет Бахчели, сообщают во вторник турецкие СМИ.

По словам Бахчели, главной целью террористов PYD и YPG является давление на Турцию, а также расчленение территории Сирии.

Лидер партии МНР отметил, что Турция имеет право на обеспечение безопасности своих границ.

Отметим, что ранее президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что начало военной операции в Африне вопрос времени.

Ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг отметил, что США открыто поддерживают террористические организации PYD и YPG в Сирии.

По словам вице-премьера действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Вице-премьер отметил, что Турция предпримет все нужные шаги против провокационных действий США.

Отметим, что накануне МИД Турции завяли о том, что сотрудничество США с PYD и YPG, противоречит данным Вашингтоном обязательствам и сделанным ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

"Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД.

Также ранее 14 января ВС Турции подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов из организации YPG в районе Африн на северо-западе Сирии.