МВД обратилось к высоким молодым людям

2018-01-16 14:04 | www.oxu.az | 7

Министерство внутренних дел объявило конкурс по приему на работу на вакантные должности инспектора дорожно-патрульной службы (рядового и младшего начальствующего состава).

Как сообщили Oxu.Az в пресс-службе МВД, вакантные места есть в Управлении Государственной дорожной полиции (1 место), Управлении Государственной дорожной полиции города Баку (27 мест) и Управлении полиции Наримановского района, в Гаджигабульском (1), Кюрдемирском (1), Самухском (1), Евлахском (1), Джалилабадском (1), Лачынском (1), Хызынском (1), Шекинском (1) городских и районных отделах полиции.

В конкурсе на занятие 37 вакантных мест могут принять участие граждане Азербайджана мужского пола со средним специальным или высшим образованием в сфере автомобильного транспорта, умеющие работать с компьютером, имеющего водительское удостоверение, а также три года водительского стажа, возрастом не младше 21 лет и не старше 26 лет, ростом 180 см и выше, спортивного телосложения, полностью завершившие действительную воинскую службу в Вооруженных силах, близкие родственники которых ранее не были судимы, имеющие постоянную прописку в Баку или в вышеперечисленных районах, отвечающие другим требованиям, определенным в «Положении о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджанской Республики».

У кандидатов в определенном порядке проверят состояние здоровья, уровень знаний и физической готовности, теоретические знания правил дорожного движения и навыки вождения. Предпочтение будет отдаваться кандидатам, знающим иностранные языки и окончившим государственные высшие учебные заведения.

Документы для участия в конкурсе будут приниматься с 8 января по 5 февраля 2017 года с 10:00 до 17:00 в административном здании Главного управления государственной дорожной полиции МВД (Баку, шоссе Хырдалан-Бинагади,4). Список необходимых документов:

- Удостоверение личности

- Подлинник документа об образовании

- Военный билет (для мужчин)

- Трудовая книжка (если имеется)

- Водительское удостоверение

- Документ, подтверждающий навыки работы с компьютером (сертификат и т.д.)