В Баку проходит церемония прощания с выдающимся пианистом Чингизом Садыховым (ФОТО)

2018-01-16 13:12 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в мечети Тезе пир проходит церемония прощания с известным азербайджанским пианистом, народным артистом Чингизом Садыховым, сообщает Trend Life.

В церемонии прощания принимают участие видные общественные деятели, известные деятели культуры, искусства, науки, родные и близкие выдающегося музыканта.

Церемония прощания с Чингизом Садыховым проходит с 12:00 до 14:00. Он будет похоронен во Второй аллее почетного захоронения в Баку.

Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средней специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. Потом учился на фортепианном факультете Азербайджанской государственной консерватории (ныне Бакинская музыкальная академия имени Узеира Гаджибейли), в аспирантуре Московской государственной консерватории.

Выдающийся музыкант являлся солистом и концертмейстером Азербайджанской государственной филармонии (ныне Азербайджанская государственная академическая филармония имени Муслима Магомаева), аккомпанировал таким известным вокалистам, как Бюльбюль, Рашид Бейбутов, Муслим Магомаев, Лютфияр Иманов, сестры Фидан и Хураман Гасымовы, и многим другим.

Чингиз Садыхов был директором 16-й музыкальной школы в Баку, художественным руководителем Творческого объединения "Азконцерт", профессором Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, а также организатором и преподавателем Института искусства в Йемене.