В Китае полностью запретят торговлю биткоином

2018-01-16 14:15 | www.oxu.az | 6

В Китае намерены запретить доступ к биржам, позволяющим вести централизованную торговлю криптовалютами.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

Ранее в Китае уже были закрыты все крупные криптовалютные биржи, находящиеся в юрисдикции страны, однако, по мнению местных властей, этого недостаточно, а потому планируется заблокировать доступ к сайтам и приложениям таких бирж для граждан, проживающих на территории Китая.

Доступ будет заблокирован ко всем криптовалютным биржам с централизованной системой торговли, как китайским, так и иностранным, отметили источники, не предоставив более подробной информации о том, какие именно биржи подпадут под запрет.

Китайские власти также намерены ввести ограничения в отношении физических и юридических лиц, которые предоставляют услуги по поддержанию котировок, расчету и клирингу на централизованной площадке, добавили источники. При этом уточняется, что небольшие трансакции между физическими лицами запрещать не планируется.

Э.А.

