В Вашингтоне заверили Багдад, что продолжат поддержку Ирака

2018-01-16 13:23 | www.trend.az | 7

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Хайдером аль-Абади выразил соболезнования в связи с двойным терактом в центре Багдада в понедельник и заявил, что Вашингтон продолжит оказывать поддержку иракским властям с целью укрепить безопасность в стране, сообщается в Telegram-канале пресс-службы премьер-министра, передает РИА Новости.

Два смертника в понедельник совершили теракт в центре иракской столицы. В результате 26 человек погибли и 95 пострадали. Ответственность за нападение пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.

Тиллерсон заверил аль-Абади в том, что "США продолжат поддерживать Ирак в его усилиях по восстановлению стабильности, привлечению инвестиций, реконструкции и строительстве, а также укреплению экономической реформы".

Госсекретарь также отметил, что США уверены в способности Багдада полностью ликвидировать терроризм в стране.