Рейсы Buta Airways станут основой для развития отношений Азербайджана и Болгарии (ФОТО)

2018-01-16 13:30 | www.trend.az | 7

СОФИЯ /Trend/ - Рейсы Баку-София авиакомпании Buta Airways станут основой для развития туризма, бизнеса и отношений между Азербайджаном и Болгарией, сказал во вторник в Софии директор компании Buta Airways Джамиль Манизаде на пресс-конференции, организованной в связи с осуществлением первого авиарейса Баку-София.

Манизаде выразил благодарность коллегам в аэропорту Софии, Администрации гражданской авиации Болгарии, представителям компании наземного обслуживания, которые помогли осуществить этот проект в максимально короткие сроки.

"Гражданская авиация и сегодняшнее событие сделало столицы Азербайджана и Болгарии ближе. Мы очень рады, что Buta Airways послужила тем самым мостом между двумя странами, который объединил, и в дальнейшем послужит прекрасной основой для развития туризма, бизнеса и отношений между двумя государствами", - сказал Манизаде.

Во вторник отправился первый рейс из столицы Азербайджана Баку в болгарскую Софию.

Премьер-министр Азербайджана Артур Расизаде и премьер-министр Болгарии Бойко Борисов приняли участие в церемонии отправки первого рейса.

Договоренность об открытии воздушного сообщения между Баку и Софией была достигнута в рамках переговоров Президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Болгарии Румена Радева.