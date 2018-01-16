İran ABD'nin planladığı dünya düzenini bozdu

2018-01-16 14:16 | www.trend.az | 1

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Bakıri, İran’ın uluslararası emperyalizmin planladığı dünya düzenini bozduğunu ifade etti.

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Bu sene birincisi Tahran’da düzenlenen "Silahlı Kuvvetler Stratejik Planlama ve Bütçe" konulu konferansında konuştu.

Tümgeneral Bakıri, silahlı kuvvetlerin sahip olduğu büyük gücü ile ülkeyi savunma konusunda kilit bir rol oynadığını belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin her türlü yabancı tehdide karşı hazırlıklı olduğunu bildirdi.

İran’ın dünyada enerji açısından çok stratejik olan Batı Asya bölgesindeki varlığını güçlü bir şekilde sürdürdüğünü açıklayan Tümgeneral Bakıri, uluslararası emperyalizmin İran’a karşı farklı tehditler oluşturduğunu fakat İran’ın bunları fırsata çevirdiğine dikkati çekti.

Tümgeneral Bakıri ilaveten, “İran İslam Cmhuriyeti, askeri alanlarda kapsamlı programlar uygulayarak silahlı kuvvetleri İslam İnkılabı’nın amaçları ve ideallerine doğru yöneltti ve bu konuda benzersiz bir ülke oldu” değerlendirmesini yaptı.