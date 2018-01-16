İran ve Türkiye Merkez Bankası'ndan ticarette büyük adım

2018-01-16 14:18 | www.trend.az | 1

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmet Irakçi ile Türkiye Merkez Bankası Başkan Yardımcısı’nın başkanlığında Tahran’da ortak oturum gerçekleşti.

İran Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Seyyid Ahmet Irakçi ile Türkiye Merkez Bankası’nın başkanlığında Tahran’da ortak oturum gerçekleşti.

Irakçi, iki ülke cumhurbaşkanlarının karşılıklı ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi konusunda oldukça kararlı olduğunu belirterek, “Bankacılık sektöründeki ilişkilerin geliştirilmesi İran ve Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin kolaylaştırılması için gereklidir” dedi.

İran ve Türkiye’nin bankacılık ilişkilerindeki yeni stratejilere ilişkin Irakçi, şunları söyledi: İran ve Türkiye arasında karşılıklı ticarette milli para birimi kullanımı doğrultusunda imzalanan para takası (swap) anlaşması iki ülkenin merkez bankaları arasındaki programların bir kısmıyken bu yönde gereken zeminin hazırlanmasıyla birlikte yakında hayata geçmesi bekleniyor.