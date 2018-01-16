Состоялись похороны народного артиста Чингиза Садыхова - ОБНОВЛЕНО

2018-01-16 14:25 | www.apa.az | 7
Тело народного артиста Чингиза Садыхова предано земле.
Как сообщает АПА, известный музыкант похоронен во II Аллее Почетного захоронения.
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14.00
В мечети Тезе Пир проходит церемония прощания с народным артистом, пианистом Чингизом Садыховым.
Как сообщает АПА, в церемонии принимают участие деятели культуры, члены семьи и близкие Ч.Садыхова.
Церемония завершится в 14.00.
Народный артист будет похоронен во II Алее почетного захоронения.
Чингиз Гаджи оглу Садыхов родился 5 апреля 1929 года в Баку. Первое музыкальное образование получил в средне-специальной музыкальной школе имени Бюльбюля. Позже обучался в Азербайджанской государственной консерватории имени У.Гаджибекова на факультете фортепиано и закончил Московскую государственную аспирантуру.
Известный музыкант был солистом Азербайджанской Государственной филармонии, работал с Рашидом Бейбутовым. Аккомпанировал Бюльбюлю, Муслиму Магомаеву, Лютфияру Иманову, сестрам Фидан и Хураман Гасымовым и многим другим вокалистам. Был директором 16-й музыкальной школы г. Баку (1971-1981 гг.). С 1991 по 1994 год - профессор Бакинской музыкальной академии. В 1959 году был удостоен звания Заслуженного артиста Азербайджанской ССР, а в 1987 году – Народного артиста Азербайджанской ССР. В 2009 году распоряжением президента Азербайджана Ильхама Алиева был награжден орденом «Шохрат» за заслуги в развитии азербайджанской музыки.
В 1994 году Чингиз Садыхов переехал в США и проживал в городе Сан-Франциско. В последнее время он жил в городе Сан-Хосе, где скончался 30 декабря 2017 года.