Мониторинг ОБСЕ завершился без инцидентов

2018-01-16 13:45 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 16 января на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, вблизи села Сарыджалы Агдамского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном во вторник.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Геннадий Петрика и Саймон Тиллер.

Мониторинг на азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой армянскими вооруженными силами, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Мартин Шустер.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.