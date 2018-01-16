İran'dan ABD'nin yeni Suriye komplosuna tepki

2018-01-16 14:20 | www.trend.az | 1

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, ABD yöneticilerinin Suriye’de yeni bir sınır gücü oluşturulduğuna dair yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

ABD yöneticilerinin Suriye’de yeni bir sınır gücü oluşturulduğuna dair yaptığı açıklamalara işaret eden İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, bu girişimi diğer ülkelerin içişlerine açık bir müdahale olarak değerlendirip Suriye krizini daha karmaşık bir hale getirmesiyle birlikte bu ülkedeki istikrarsızlık ve savaş ateşinin daha da alevlenmesine yol açacağını bildirdi.

Kasımi sözlerine şunları da ekledi: ABD’nin ortaya koyduğu bu tavırları Suriye ordusyla müttefiklerinin terör örgütü DEAŞ ile Nusra Cephesi’ne karşı elde ettiği zaferleriyle eş zamanlı olarak hayata geçirmesi ise dikkate alınması gereken bir nokta.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, “İran, Rusya ve Türkiye, Astana Süreci’ndeki diyaloglar ile ‘gerilimi azaltma bölgeleri’nin oluşumu vasıtasıyla sözü geçen krizin alevlerini kontrol altında tutmaya çalışıyorlar ki bu yönde de şimdiye dek göze gelir başarılara ulaşmış durumdalar” diye konuştu.

Behram Kasımi açıklamalarını şu şekilde sonlandırdı: Epey geç olmasına rağmen ABD, müdahaleci bölgesel politikalarını değiştirerek bir an önce güçlerini bu ülkeden dışarı çıkarıp Suriye’nin geleceğini halkın kararına bırakmalıdır.

ABD yönetimi, geçenlerde Suriye’nin kuzeyinde 30 bin kişilk yeni bir sınır ordusu oluşturduğunu duyurmuştu.

Kaynak Mehr Haber Ajansı