Военные операции в Африне начнутся очень скоро - Эрдоган

2018-01-16 13:51 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Военные операции в Африне против PYD и YPG начнутся очень скоро, сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, сообщают во вторник турецкие СМИ.

ВС Турции полностью уничтожат PYD и YPG, сказал Эрдоган.

Он также отметил, что никто не сможет помешать Турции начать эти операции.

Напомним, что ранее вице-премьер Турции Бекир Боздаг сказал, что США открыто поддерживают террористические организации PYD («Демократический союз») и YPG (сирийское крыло Рабочей партии Курдистана) в Сирии.

По его словам, действия США не соответствуют духу союзнических отношений между Вашингтоном и Турцией.

Боздаг отметил, что Турция предпримет все необходимые меры против провокационных действий США.

Отметим, что ранее МИД Турции заявил, что сотрудничество США с PYD и YPG противоречит обязательствам Вашингтона и сделанным им ранее заявлениям, и угрожает национальной безопасности Турции.

"Мы осуждаем это ошибочное решение и хотим еще раз напомнить, что Турция оставляет за собой право устранять любого рода угрозы", - говорится в заявлении МИД.

ВС Турции 14 января подвергли артиллерийскому обстрелу позиции террористов YPG в районе Африн на северо-западе Сирии.