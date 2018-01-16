Назначены новые советники министра по налогам Азербайджана

2018-01-16 14:01 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Орхан Назарли и Абдулла Тагиев назначены советниками министра по налогам Азербайджана, сообщил во вторник Trend источник в правительстве.

Напомним, что в начале января советником министра также был назначен бывший заместитель председателя Центрального банка Азербайджана Хагани Абдуллаев.

Таким образом, число советников нового министра Микаила Джаббарова достигло пяти: Джамал Гасымов, Эльнур Алиев, Хагани Абдуллаев, Орхан Назарли и Абдулла Тагиев.