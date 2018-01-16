Moody's: В Азербайджане могут быть ужесточены меры по отношению к банкам

2018-01-16 14:43 | www.apa.az | 7

«Необходимо повысить капитализацию банковской системы Азербайджана».

Как сообщили АПА-Экономикс в международном рейтинговом агентстве Moody's, после завершения процесса реструктуризации ОАО «Международный банк Азербайджана» должна улучшиться позиция капитала банковской системы в целом. «Несмотря на это, высокие кредитные расходы и риски в иностранной валюте держат под давлением капитализацию малых частных банков. Кроме того, не исключено, что регулятором будут приняты жесткие меры в отношении банков. А это может потребовать дополнительную капитализацию банков».