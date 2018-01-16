Ядерная сделка с Ираном должна сохраняться, считают в Евросоюзе

2018-01-16 14:04 | www.trend.az | 7

В Евросоюзе считают, что ядерная сделка с Ираном должна сохраняться, заявил посол ЕС в РФ Маркус Эдерер, передает РИА Новости.

"Основываясь на регулярных оценках МАГАТЭ, которое пришло к выводу, что Иран соблюдает условия соглашения, ЕС вместе с другими партнерами, включая три страны, которые участвовали в установлении условий этого соглашения, считает, что эта сделка должна сохраняться", — сказал он во вторник пресс-конференции.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.