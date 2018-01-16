Завтра в Баку будет до 7 градусов тепла

2018-01-16 14:13 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается облачная погода, преимущественно без осадков, ветер южный, сообщили Trend во вторник в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 0-3, днем - 5-7, в Баку ночью - 1-3, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление снизится с 769 до 762 мм ртутного столба, относительная влажность ночью составит 70-80, днем - 55-60 процентов.