В США спортсмен побеждал в марафонах, прячась в туалете

2018-01-16 14:44 | www.oxu.az | 6

В Аризоне (США) организаторы марафона дисквалифицировали бегуна по имени Келли Эгню за то, что он мошенническим способом приписывал себе результат. Как передает Oxu.Az, об этом говорится на странице марафона Across the Years в Facebook.

Как сообщается, Эгню после прохождения очередного круга возвращался на стартовую линию, проводил семь минут в биотуалете, после чего финишировал еще раз и продолжал марафон, приписав себе лишние полтора километра

Дерек Мерфи, расследующий нарушения на марафонах, нашел свидетеля, представителя организации MCM timing, фиксирующей результаты бегунов.

«Когда Келли закончил круг, он пересек финишную черту и остановился. Он стоял, глядя на монитор на финише, и отправился в биотуалет. Майк был в палатках рядом с финишом, где он мог наблюдать за Келли. Майк следил за ним десять минут. Он стал свидетелем того, как Келли провел семь минут в биотуалете, затем вышел оттуда и пересек финиш, обозначив круг, который не пробегал…», - цитирует Мерфи издание Runner's World.

После того, как недобросовестного бегуна уличили в жульничестве, другие его результаты тоже были пересмотрены, в том числе за забег в марафоне 2014-2015 года, когда он выиграл 48-часовую гонку, преодолев 55 миль (88,5 километра), при этом последние семь часов он не бежал.

«Нам грустно видеть, что такое происходит на мероприятии, в основе которого лежат товарищество между бегунами и поддержка лучших выступлений. Такой тип жульничества наша организация не приемлет. На данном этапе Келли будет отказано в участии в гонках, организованных Aravaipa Running» - говорится в сообщении на странице марафона.

Суть марафонов Across the Year — в преодолении дистанции за определенное время. Победителем считается тот, кто пробегает наибольшую дистанцию за 24,48, 72 часа или шесть дней.