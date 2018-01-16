Азербайджанские студенты разработали рюкзак с солнечными батареями

2018-01-16 14:17 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Студенты Государственного университета нефти и промышленности Азербайджана разработали рюкзак со встроенными солнечными батареями, сказал Trend во вторник руководитель проекта Русиф Гусейнов.

По словам руководителя проекта, рюкзак имеет дополнительные аккумуляторы, которые могут заряжаться, пока рюкзак находится на солнце.

"Рюкзак может быть востребован военным ведомством, а также использоваться в длительных путешествиях, например для подзарядки мобильных устройств. В настоящее время мы с нашими украинскими партнерами хотим реализовать совместный проект, который позволит нарастить функционал рюкзака, сделав его более интересным продуктом", - сказал Гусейнов.

Речь идет о возможности совмещения функционала рюкзака с переносной установкой для очистки воды "Сова", созданной научным сотрудником лаборатории экотехнологий Киевского политехнического института. Такая установка способна за час отфильтровать 30 литров загрязненной воды.