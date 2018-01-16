Приступил к деятельности Международный финансовый центр «Астана»

2018-01-16 14:30 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Международный финансовый центр «Астана» (МФЦА) объявил об официальном запуске и начале регистрации компаний.

МФЦА - это финансовый хаб для стран Центральной Азии, Закавказья, ЕАЭС, стран Ближнего Востока, территории Западного Китая, Монголии и стран Европы.

При МФЦА начал действовать Комитет по регулированию финансовых услуг, который лицензирует широкий спектр услуг, включая инвестиции и управление активами, private banking, управление и администрирование фондов, кастодиальные услуги, исламское финансирование, а также работу представительских офисов.

В рамках МФЦА впервые на постсоветском пространстве введена специальная юрисдикция с собственным правом, основанным на принципах английского коммерческого права и стандартах ведущих мировых финансовых центров, таких как Лондон, Нью-Йорк, Гонконг, Сингапур, Дубай. Созданы независимый суд МФЦА, который будет рассматривать коммерческие и гражданские споры, а также Международный арбитражный центр.

Также на базе МФЦА действует высокотехнологичная биржа (AIX), соответствующая лучшим мировым стандартам.