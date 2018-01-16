В Азербайджане произошло извержение вулкана

2018-01-16 15:08 | www.apa.az | 5

В Шамахинском районе произошло извержение грязевого вулкана.

Как сообщает местноt бюро АПА, вулкан начал извергаться вчера около 1:00 часа ночи в селе Гушчу и до настоящего времени процесс извержения продолжается.

Житель села Адем Юсифов сообщил АПА, что ночью люди проснулись от грохота: «Во время извержения вулкана грязевая лава поднялась на высоту примерно 10 метров и распространилась на территорию площадью 1.5 гектара. В настоящее время продолжается извержение и грязевой сель. Поблизости пахнет газом. В последний раз этот вулкан извергал в 2005 году.

Отметим, что в 20-30 метрах от места извержения вулкана расположены около 15 домов жителей села Гушчу, которые во время извержения не пострадали.