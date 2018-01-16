Госагентство по обязательному медицинскому страхованию стало юридическим лицом публичного права

2018-01-16 15:19 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию.

Как сообщили АПА в Агентстве, согласно указу был утвержден устав Агентства.

Полномочиями учредителя были наделены президент Азербайджанской Республики и само Агентство.

Начальный уставной капитал Агентства формируется за счет средств госбюджета и составляет 4 млн. манатов.

В Уставе Агентства отражены цели и направления деятельности Госагентства по обязательному медицинскому страхованию, его задачи и обязанности, управление им, размер уставного капитала, имущество и основы финансовой деятельности, а также другие вопросы.

Отметим, Госагентство по обязательному медицинскому страхованию было зарегистрировано как юридическое лицо публичного права.

6 сентября 2017 года президент Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию. Этим указом был утвержден Устав Агентства.