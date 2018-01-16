Состоялся телефонный разговор между главами МИД России и Ирана

2018-01-16 15:44 | www.apa.az | 5

Состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с министром иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммадом Джавадом Зарифом.

Как сообщает московский корреспондент АПА, основываясь на решениях Совещания министров иностранных дел прикаспийских государств (Москва, 4-5 декабря 2017 г.), министры обсудили ход работы по подготовке Конвенции о правовом статусе Каспийского моря к подписанию на предстоящем V Каспийском саммите.



Стороны также обменялись мнениями по ряду актуальных международных проблем, в частности по сирийскому урегулированию в контексте проведения Конгресса сирийского национального диалога в Сочи, а также ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.