В Киеве у здания Рады произошло столкновение между митингующими и полицией

2018-01-16 15:49 | www.apa.az | 5

У здания Верховной рады Украины произошло столкновение между митингующими, которые требуют принять закон о реинтеграции Донбасса и признать Россию агрессором, и полицией.

Как сообщает АПА со ссылкой на РИА Новости, протестующие сначала жгли шины, а затем кинули в огонь российский флаг. Силовики попытались им помешать, но безуспешно.



Парламент Украины во вторник приступил к рассмотрению во втором чтении президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса, в котором РФ названа агрессором. Согласно этому законопроекту, неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаются оккупированными.

«Возле Верховной рады активисты движения «Освобождение» сожгли флаг страны-агрессора РФ… Спецназовцы организовали нападение на активистов, которое было остановлено бойцами Внутреннего Корпуса Батальона «Донбасс» и ветеранами других подразделений. Спецназом был применен газ. Попытка спецназовцев спасти российский флаг провалилась», — написал на своей странице в Facebook во вторник депутат парламента Семен Семенченко, являющийся одним из лидеров «Освобождения».





