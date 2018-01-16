The Wall Street Journal: В ответ на усиление России и Китая Пентагон разрабатывает новое ядерное оружие

2018-01-16 16:20 | www.apa.az | 5

Как передает АПА со ссылкой на news.mail.ru, об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, это будет сделано в рамках обновленной государственной политики США, предусматривающей реакцию на усиление военных возможностей России и Китая.

Новое оружие, как отмечает газета, будет представлять размещаемые на подводных лодках ядерные боеголовки малой мощности, которые могут стать зарядом для баллистических ракет Trident II. Второй разрабатываемой единицей должна стать крылатая ракета морского базирования, также оснащенная ядерным зарядом. WSJ отмечает, что аналогичные единицы присутствовали в ядерном арсенале США в 2010 году.

Новую ядерную стратегию США, пересмотренную в сторону усиления, президент Дональд Трамп поручил разработать почти год назад. Как ожидается, окончательная редакция документа будет опубликована до конца января. По сообщению Пентагона, сейчас у военных есть несколько версий стратегии, из которых будет составлена финальная.